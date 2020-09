Eddy Planckaert fileert Jumbo-Visma: "Ik ben geen voorstander van de versmachtingstechniek"

In de laatste uitzending van Vive le Vélo dit jaar boog Eddy Planckaert zich nog eens over de ontknoping in de Tour, met Pogacar die Roglic uit het geel reed. Hij maakte de rekening van Jumbo-Visma als ploeg en had het toch op een andere manier aangepakt.

Wat op de laatste dag opviel is hoe uitgebreid Roglic Pogacar feliciteerde met de overwinning tijdens een fotomoment. "Ik ben niet tegen Roglic, maar hoeveel meter heeft hij uiteindelijk op kop gereden? Hij is geklopt door een betere renner en dan ga je uw nederlaag rapper aanvaarden", denkt Planckaert. NIET ZOALS FROOME Ook al heeft de ploeg van Roglic dan drie weken voor hem kop op gereden. "Als je ziet hoe die mannen rijden, moet je echt de renner hebben die veruit de beste is, hoor. Pogacar heeft gratis een ploeg gekregen. Ik ben geen voorstander van de versmachtingstechniek. Tenzij zoals met Froome destijds, dat je weet: die kan wegrijden bergop en dertig seconden nemen. Dat is niet gebeurd." In de slotetappe betreurde Planckaert dan weer dat Jumbo-Visma geen behoorlijke leadout deed voor Wout van Aert. "Als hij goed gelanceerd wordt, is hij de te kloppen man."