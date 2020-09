Franse politie valt binnen in hotelkamer Nairo Quintana

De Franse politie heeft de hotelkamer van Nairo Quintana en zijn ploegmaats doorzocht.

Dat werd gemeld door L'Equipe en Le journal du Dimanche en is ondertussen ook bevestigd door ploegleider Emmanuel Hubert. De actie werd echter zonder medeweten van het anti-dopingsagentschap doorgevoerd door OCLAESP, een organisatie die strijdt voor het milieu en de publieke gezondheid.

Volgens Hubert was de actie niet gericht op de hele ploeg, maar specifiek op Nairo Quintana, zijn broer Dayer en landgenoot Winnar Anacona.

De zoektocht komt er in navolging van de Tour de France, om te zien of de Colombianen gebruik hebben gemaakt van verbode middelen.

Hoe dan ook was het een teleurstellende Tour de France voor Quintana, die duidelijk nog niet hersteld was van de schade die hij had opgelopen tijdens de voorbereiding op de grote ronde. Quintana werd in eigen land aangereden toen hij aan het trainen was.