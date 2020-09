Slecht nieuws uit Nederland: Tourwinnaar uit 1980 heeft beide armen en een been gebroken bij aanrijding

De Nederlandse media berichtten in de loop van zondag over de verwondingen van de Tourwinnaar uit 1980, Joop Zoetemelk. De man is tijdens een rit op de fiets aangereden door een auto, een ongeval met hele zware gevolgen.

De aanrijding gebeurde in Frankrijk, waar Zoetemelk nu al een hele tijd woonachtig is. De Nederlander ligt in een ziekenhuis in Parijs. Gelukkig is hij wel bij bewustzijn. Zijn herstel zal wel iets zijn voor een langere termijn, want de diagnose na zijn ongeval was bijzonder hard.

Zoetemelk heeft zijn beide armen en ook een been gebroken. De aanrijding op zich valt al te betreuren en dan heeft hij ook nog eens de pech om zulke zware breuken op te lopen. Onze redactie wenst hem en zijn familie alvast veel sterkte.