Keisse zag dat het volgens plan ging tot dat ene moment en vindt zilver slechts troostprijs: "We wilden de overwinning"

Iljo Keisse zal niet vaak meer nog zo dicht bij een Belgische titel op de weg komen. Het is natuurlijk ook zijn verdienste dat hij een mooie tweede plaats uit de brand sleepte, maar dat was niet waar Deceuninck-Quick.Step voor naar Anzegem gekomen was.

Daar was Keisse ook heel duidelijk over. "We rijden altijd om te winnen en dat was vandaag ook zo. Het was honderd kilometer aan een stuk volle gas en daarna geraakte er eindelijk een ontsnapping weg. Er waren renners mee van alle sterke ploegen. We wisten dat we een kans hadden om voorop te blijven en zo bleek het ook."

STRATEGIE AFGESPROKEN

Waarna de focus verlegd kon worden naar het proberen afmaken van de koers. "Met twee ronden te gaan hadden we een voorsprong van twee minuten. Ik besprak met Pieter Serry onze strategie voor de finale. Alles verliep vlot, tot aan die val van hem."

Echt heel jammer dat een valpartij zo bepalend moet zijn voor de uitkomst van een BK. Nu zullen ze bij Deceuninck-Quick.Step altijd blijven denken: wat als? "Het is zonde, maar dat is de koers. Dat ik op het podium sta is enkel een troostprijs. We wilden de overwinning."