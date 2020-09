Lotte Kopecky na boeiend steekspel en millimetersprint voor het eerste Belgisch kampioene

Kopecky? D'hoore? Of toch Bossuyt? Een boeiend steekspel tussen de sterkste rensters: meer kan je niet verlangen van een Belgisch Kampioenschap bij de vrouwen. Het was bijzonder nipt aan de finish in Anzegem, maar het was Kopecky die het haalde.

De mist leek 's ochtends even spelbreker te spelen, maar het BK voor vrouwen kon dan toch zoals voorzien om 9u30 van start gaan. De Lotto Soudal Ladies legden er stevig de pees op en zo scheurde het peloton al vroeg in stukken. Er ontstond zo een kopgroep van ruim twintig rensters.

Er waren enkele onsuccesvolle pogingen, maar op 51 kilometer van de aankomst ontbonden de twee topfavorieten hun duivels. Het was Lotte Kopecky die doortrek, enkel Jolien D'hoore kon volgen. De achtervolging kwam niet echt op gang. De voorsprong van de twee ging richting de minuut.

DAN TOCH GEEN HERGROEPERING

Een elitesprintje leek in de maak, maar de verstandhouding voorin liep spaak. Kopecky wilde het wellicht niet riskeren om met D'hoore naar de streep te gaan. Zo was er een hergroepering op til. Net voordien probeerde Kopecky het met een verrassende aanval. D'hoore liet zich niet in de luren leggen en zo waren de twee weer vertrokken.

In de finale kwamen ze vanuit de achtergrond toch weer dicht. Kopecky haalde alles uit de kast op de Tiegemberg, maar kreeg D'hoore er niet af. Shari Bossuyt ging in de tegenaanval en sprong naar de twee leidsters toe. Met een ruime groep kort achter het trio was het spanning troef tot in de slotmeters.

BIJZONDER CLOSE

Kopecky begon op iets meer dan tweehonderd meter van de finish te sprinten en die aanzet was er meteen te veel aan voor Bossuyt, die wel Belgisch kampioene bij de beloften werd. Tussen D'hoore en Kopecky was het bijzonder close: het was Kopecky die het zegegebaar mocht maken en haar eerste nationale titel vierde.