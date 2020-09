Win nog snel een van de 10 duotickets van "The Racer", de film met Matteo Simoni en Louis Talpe!

Een film over wielrennen met sterren als Matteo Simoni en Louis Talpe? Dat is The Racer. En u kan van die film een duoticket winnen.

The Racer brengt het verhaal van Dom Chabol in de Tour de France van 1998, met start in Ierland en bekend geworden als de 'Festina-tour' met heel wat dopinggevallen. Chabol is een luxehelper die als helper zijn kopman aan de eindzege moest helpen. Het is een Ierse productie, met Belgische topacteurs. En wij geven van deze topfilm een aantal duotickets weg die kunnen worden bekeken in Kinepolis. Alles wat je moet doen is antwoorden op de prijsvraag ...

