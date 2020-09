Opvallende transfer in de maak voor Xandro Meurisse? Hij kan ploegmaat worden van Belgisch kampioen De Bondt en Mathieu van der Poel

Er is een nieuwe wielertransfer in de maak. Xandro Meurisse zou namelijk Circus-Wanty Gobert verlaten en hij zou een contract tekenen bij Alpecin-Fenix, de ploeg waar ook Mathieu van der Poel actief is.

Xandro Meurisse staat op het punt om Circus-Wanty Gobert te verlaten. Hij leek eerst op weg naar de WorldTour, maar nu zou hij volgens Wielerflits een monderling akkoord bereikt hebben met Alpecin-Felix. De gesprekken zouden vlot verlopen en onze landgenoot zou gecharmeerd zijn door de wielerploeg. Meurisse kan daar ploegmaat worden van Mathieu van der Poel en ook van kersvers Belgisch kampioen Dries De Bondt.