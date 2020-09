Belgisch kampioen De Bondt haalt emotioneel moment aan en wil zichzelf blijven: "Ik ga blijven werken voor Mathieu"

Zoals de traditie het wil heeft de Belgisch kampioen 'the day after' teruggeblikt op zijn triomf op het BK. Dit jaar is dat dus Dries De Bondt. Die zit nu enorm veel op zich af komen. Andere zaken ziet hij dan weer hetzelfde blijven.

"Eerlijk gezegd, ik kan nog altijd niet geloven dat ik de nieuwe Belgische kampioen ben", reageert de man die als eerste over de streep kwam in Anzegem. Ook zijn ploegmaats deelden natuurlijk in de vreugde. "Na het podium, de persconferentie en de antidopingcontrole wachtte de teambus op mij. Daar zag ik voor het eerst mijn ploegmakkers weer. Een zeer emotioneel moment." Ik probeer steeds onder de radar te blijven Nu die Belgische titel op zijn palmares staat, zal het leven als wielrenner nooit meer hetzelfde zijn. "De aandacht van de media is nu al immens. Er komt zoveel op me af. Ik probeer steeds onder de radar te blijven. Ik ben en blijf Dries De Bondt." Verandert zijn status bij Alpecin-Fenix nu niet? "Wie ga ik overstijgen? Mathieu van der Poel? Tim Merlier? Ik zal wellicht iets beter beschermd worden, maar daar zal het wel bij blijven. Ik ga blijven werken voor Mathieu. Als we aan de start komen van zeg maar de Ronde van Vlaanderen is dat met Mathieu als kopman." In de BinckBank Tour zal De Bondt voor het eerst koersen met de Belgische driekleur om zijn schouders.