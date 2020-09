José De Cauwer had één naam altijd meegenomen naar het WK: "Zou de eerste zijn op mijn blad"

Het zal niet makkelijk worden voor de Belgen om het WK te winnen, maar met superman Wout van Aert maken ze altijd kans. Toch snapt José De Cauwer niet waarom Rik Verbrugghe niet wat meer moeite had gedaan om Dries Devenyns te overtuigen.

Devenyns zou hebben laten weten dat hij het niet zag zitten om het WK te rijden zonder Remco Evenepoel. Het supertalent kwam ten val in de Ronde van Lombardije en moest zo niet alleen een streep zetten door het WK, maar door heel zijn seizoen.

"Als ik het parcours bekijk, dan zou ik één naam meteen als eerste op mijn blad hebben gezet en dat is die van Dries Devenyns. Hij is de ideale knecht", zegt De Cauwer in De Tribune.

"Devenyns is een van de beste knechten die er zijn. Dat hebben we net nog gezien in de Tour de France. Hij denkt nooit 'nu even niet'. Als hij moet rijden, dan rijdt hij."

"Ik weet niet in welke mate de bondscoach geprobeerd heeft om Devenyns nog te overtuigen, maar ik zou daar toch veel tijd in hebben gestoken. Omdat het voordelig zou zijn voor mij, maar ook voor de ploeg."