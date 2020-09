Nederlander moest in Parijs-Camembert tevreden zijn met tweede plaats: "Ik kon recent niet op mijn sprint trainen"

Maurits Lammertink raakte met Godon weg en ze konden ook net voor het peloton blijven. Toch moest de Nederlander tevreden zijn met de tweede plaats. De renner van Circus-Wanty-Gobert gaf na de wedstrijd meer uitleg bij zijn ploeg.

"Normaal gezien ben ik vrij snel, maar door een blessure aan mijn sleutelbeen, kon ik recent niet op mijn sprint trainen. Het is jammer dat ik niet kon winnen, maar mijn medevluchter was sterk, dus ik kan leven met het resultaat", aldus Lammertink.

🇳🇱@lammertinkm🥈 & Godon resisted to the peloton!



🎙️"I'm pretty fast, but because of my collarbone injury I couldn't train my sprint recently. It's a pity to miss the win, but as my breakaway companion was strong, I can live with the result."



