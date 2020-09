Philippe Gilbert kon geen rol van betekenis spelen op het BK: "Het is altijd een vreemde wedstrijd"

Dries De Bondt heeft dinsdag het BK op zijn naam kunnen zetten. Hij reed weg uit een groep van 20 renners en kon ook standhouden. Het peloton, waar alle favorieten aanwezig waren, kwam te laat.

Ook Philippe Gilbert zat in het peloton. De ervaren Belgische renner van Lotto-Soudal gaf na het BK een interview bij Sporza. "Het BK is altijd een vreemde wedstrijd en het was vandaag niet anders. Ik heb het nooit anders geweten", aldus Gilbert.

Met Wallays en Van der Sande had Lotto-Soudal twee renners in de kopgroep, maar volgens Gilbert probeerde zijn ploeg in de finale nog iets dichter te komen met het peloton. "Het lukte niet, want het verschil bleef op iets meer dan één minuut."