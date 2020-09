Sport Vlaanderen-Baloise gaat twee jaar langer door met Baloise Insurance

Sport Vlaanderen-Baloise en haar partner Baloise Insurance doen er nog twee jaar bij. Dat heeft de Vlaamse wielerploeg bekendgemaakt.

Baloise Insurance is al 12 jaar trouwe partner van de wielerploeg en beide partijen zijn dan ook enorm blij dat ze langer met elkaar doorgaan, zeker gezien de onzekere tijden met het coronavirus.

"Baloise Insurance hecht als vooruitstrevende werkgever veel belang aan de ontwikkeling van jong talent en dat trekken we consequent door in onze sponsoringspolitiek. Wij blijven de missie van Sport Vlaanderen - Baloise steunen om jonge talentvolle renners de kans te geven om in een veilige professionele omkadering ervaring op te doen."

"En met succes, want ondertussen zijn ze talrijk, de renners die dankzij de begeleiding van het team van Christophe Sercu, doorgegroeid zijn naar World Tour-teams en daar het mooie weer maken. Daar zijn we bijzonder fier op."