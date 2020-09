Voltrekt het Van Vleuten-mirakel zich helemaal? "Elke dag kan ik meer doen met minder pijn"

Toen Annemiek van Vleuten bij een val in de Giro Rosa haar pols brak, leek het ook voor het WK meteen game over. Nadien groeide de hoop echter weer bij de titelverdedigster om alsnog mee te doen en die is duidelijk nog niet gaan liggen.

Tijdens een trainingsrit is Van Vleuten Anouska Koster tegengekomen. Een foto op de Instagrampagina van Van Vleuten toont aan dat beide Nederlandse rensters het best prettig vinden. Vooral de tekst die er onder geschreven staat, is opvallend.

"Elke dag kan ik meer doen met minder pijn. Ik kan niet geloven dat ik weer op de fiets zit", laat Annemiek van Vleuten weten. Het zal een race tegen de tijd worden om klaar te geraken voor het WK, maar Van Vleuten wil het dus nog proberen.

De WK-wegrit voor vrouwen staat zaterdag op het programma. Van Vleuten had van het WK haar grote doel gemaakt. Zonder die val in de Giro Rosa was ze zeker als grote favoriete gestart, want de renster van Mitchelton-Scott domineert al het hele seizoen op weergaloze wijze.