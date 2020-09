Lefevere hekelt communicatie premier en raakt betrokken in Twitterrelletje: "Muggenzifter"

Naast zijn uitstekend werk als CEO van Deceuninck-Quick.Step staat Patrick Lefevere erom bekend zijn standpunten vurig te verdedigen. Dat blijkt ook uit enkele van zijn recente tweets met betrekking tot het coronavirus.

Eerst het politieke aspect ervan. Op de Nationale Veiligheidsraad van woensdag kondigde premier Sophie Wilmès enkele versoepelingen aan, ondanks het stijgende aantal besmettingen. Donderdag verklaar de de eerste minister in de Kamer dan weer dat binnenkort maatregelen wel eens verstrengd kunnen worden.

Te zot voor woorden. Vandaag versoepeling, morgen misschien weer strenger. 🙏🏽😩 Belgenmop zeker https://t.co/ydNw6D5vMn — Patrick Lefevere (@PatLefevere) September 24, 2020

Volgen wie kan, maar aan Patrick Lefevere - die zich eerder al kritisch uitliet over politici - lijkt het niet meer besteed. "Te zot voor woorden. Vandaag versoepeling, morgen misschien weer strenger", hekelt hij de Belgische regering. "Belgenmop zeker?"

Ja zonder een renner te besmetten die vanwege grote sportieve prestaties een verminderde weerbaarheid heeft.

Door niet te drinken zonder masker binnen 1,5 mtr. #slapjanus — Cor Schenkenberg (@CorSchenkenberg) September 24, 2020

Lefevere plaatste ook een afbeelding van hem en Sam Bennett op Twitter die het glas heffen op de eindzege van de Ier in het puntenklassement in de Tour. Daar reageerde een zekere Cor Schenkenberg, die na het BK al sneerde naar Lefevere dat Keisse en Serry 'slechts' 2 en 3 werden, op als volgt: "Hey jury, waar is je masker?" Waarop Lefevere dan weer antwoordde: "Kun jij drinken met masker misschien, muggenzifter?"