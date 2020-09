Morgen wordt een belangrijke dag voor Remco Evenepoel: nieuwe scan met het oog op volgend seizoen

Remco Evenepoel zat gisteren al opnieuw een uur op de fiets, maar morgen wordt een belangrijke dag voor de jonge Belg. Een nieuwe scan gaat namelijk meer inzicht kunnen geven met het oog op komend seizoen.

Zoals u HIER opnieuw kan lezen, heeft Remco Evenepoel voor het eerst een uur op de rollen kunnen rijden na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Toch wordt het ook morgen een belangrijke dag voor de jonge Belg.

Volgens Het Laatste Nieuws staat er morgen namelijk een nieuwe scan op het programma. Deze scan moet aantonen of de schaambeenbreuk volledig geheeld is. Als het effectief geheeld is, kan een planning gemaakt worden met het oog op volgend seizoen. Dit seizoen zal Evenepoel niet meer in actie komen.