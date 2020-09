Tadej Pogacar enkele dagen na zijn Tourzege: "Mijn doel was om in de top 5 te eindigen"

Enkele dagen geleden kon Tadej Pogacar verbazen in de Tour de France. Na een geweldige tijdrit ging hij op en over de andere Sloveen Primož Roglič en kon hij alsnog de Tour op zijn naam zetten.

Enkele dagen na zijn Tourzege kan Pogacar het nog steeds niet geloven. "Ik besef het nog niet helemaal. Het zal nog wel even duren voor ik mij echt realiseer dat ik de Tour heb gewonnen", staat te lezen bij Sporza.

Pogacar heeft zichzelf in de tijdrit verrast. "Het leek onmogelijk om Roglič nog van de eerste plaats te stoten. Hij had een sterke ploeg en ik wilde vooral mijn tweede plaats verdedigen, want mijn ambitie voor de Tour was eigenlijk een plaats in de top 5. De tijdrit heeft echter alles veranderd en ik heb mijzelf daarin verrast", aldus Pogacar.