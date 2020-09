Van der Breggen schiet eindelijk de hoofdvogel af op WK tijdrijden: "Ik had gezegd mij geen tussentijden door te geven"

Ein-de-lijk. Anna van der Breggen is wereldkampioene tijdrijden, nadat ze er al zo dikwijls dichtbij was geweest. Dit jaar is het haar dus gelukt. Van de val van Dygert was ze wellicht niet op de hoogte, want ook tussentijden werden haar niet doorgegeven.

Wereldkampioen tijdrijden worden: het was één van de weinige lege vlekken op het rijk gevulde palmares van Van der Breggen. "Na vele jaren tweede te zijn geëindigd kan ik het niet geloven. Ik had aan mijn trainer Danny Stam gezegd om geen tussentijden door te geven. Het maakte toch niet uit, ik wilde gewoon een zo vlug mogelijke tijdrit rijden. Aan de finishlijn hoorde ik dat ik gewonnen had. Het is ongelooflijk, ik ben heel blij." De Nederlandse heeft er ook aardig wat werk ingestoken. "Ik heb de tijd gehad om te focussen op de tijdritten en er veel op te trainen. Ik kon voor het eerst voelen dat het echt aan het werken was. Ik kon het telkens opnieuw doen als er iets fout liep. Dit betekent veel voor mij, dit was een goede dag." SLECHT SLAPEN Het is nu de switch maken naar de wegrit, al is dat niet evident als je net wereldkampioene tijdrijden geworden bent. "Waarschijnlijk ga ik slecht slapen. De wegrit is op een mooi parcours en we hebben een sterk team, maar eerst genieten van deze titel."