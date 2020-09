VOORBESCHOUWING: Amerikaanse die in '19 Van der Breggen en Van Vleuten overklaste gaat voor tweede titel

Het WK wielrennen kan van start gaan! Met het WK tijdrijden bij de dames om te beginnen. Van Vleuten, Van der Breggen en op het hoogste schavotje Chloé Dygert: dat was het podium in 2019. Van Vleuten komt door een polsbreuk niet aan de start, die andere twee verwachten we weer op het podium.

Een tijdrit van 31 kilometer moeten de dames afleggen, van en naar Imola. Op een parcours met golvende wegen. Knikje op, knikje af: daar moeten de rensters zich wel voor wapenen. Het keerpunt ligt in Borgo Tossignano. Daar zal na 14,9 kilometer ook de enige tussentijd worden opgenomen. Dat zal al een richting weergeven, maar dan is er dus nog 15 kilometer te gaan.

Chloé Dygert werd vorig jaar als één van de outsiders beschouwd, maar reed Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten op meer dan anderhalve minuut. Straf! De status van topfavoriete heeft de Amerikaanse dit jaar zeker verdiend, al is het ook moeilijk in te schatten in welke vorm ze zich meldt op het WK wielrennen.

Dat is sowieso al moeilijker dan voor de anderen, omdat Dygert doorgaans vooral wedstrijden rijdt in Amerika. Door corona waren er die nu eigenlijk niet. Dygert heeft dus geen enkel referentiepunt in 2020. Wel ging ze het WK-parcours al bestuderen terwijl de rest nog in de Giro zat. We moeten er dus van uitgaan dat Dygert zich weer helemaal klaargestoomd heeft voor het WK.

De uitdaagsters? Dan komen we vanzelf terecht in het Nederlandse kamp, bij de nummer 2 van 2019, Anna van der Breggen. Die won net de Giro Rosa en zit dus zeker goed in vorm. Ellen van Dijk vervangt Annemiek van Vleuten en vindt in Italië ook wel een parcours dat haar moet liggen.

België zal vertegenwoordigd worden door Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel. Duyck kent niet haar beste periode, maar haar tijdritcapaciteiten zijn natuurlijk wel al jaren bekend. Van de Vel scoorde op het BK tijdrijden een eerste medaille. Het EK zette de triatlete met beide voeten op de grond, maar wie weet zet ze die ervaring wel om in een goede prestatie op het WK. Dat begint deze namiddag om 14u4.0

ONZE STERREN VOOR HET WK TIJDRIJDEN BIJ DE VROUWEN

***** Chloé Dygert

**** Anna van der Breggen

*** Ellen van Dijk

** Lisa Brennauer

* Vittoria Bussi - Leah Kirchmann