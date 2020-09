Benoot vergelijkt parcours met 2 klassiekers: "Wout heeft laten zien dat hij beter bergop rijdt dan sommige klimmers"

De Belgen hebben het WK-parcours verkend en ook Tiesj Benoot heeft er dus ondertussen een goed beeld van. Zowel de echte klimmers als de klassieke renners die goed bergop kunnen maken volgens hem kans op de wereldtitel. Het Belgische kamp hoopt natuurlijk dat die naar Wout van Aert gaat.

"Je kunt het vergelijken met de Amstel", zegt Benoot over het WK-parcours in een gesprek met Sporza. "Zenuwachtig, kleine wegen en nijdige hellingen, maar de hellingen zijn gewoon langer dan in de Amstel. Als je goed bergop kunt rijden, kun je jezelf wel overstijgen als klassementsrenner. Een koers als Strade Bianche is op een bepaalde manier ook wel te vergelijken met het parcours hier."

Benoot vreest niet dat het te zwaar zal zijn voor een type als Wout van Aert. "Wout heeft laten zien dat hij beter bergop rijdt dan sommige klimmers. Ik denk dat ik wel een belangrijke rol kan spelen om hem bij te staan." Veel zal ook afhangen van de koersomstandigheden. "Het weer gaat ook een grote rol spelen. Als het gaat regenen, gaan renners niet in grote groepen binnenkomen."

EXTERNE FACTOREN

Uitkijken of België de koers in handen gaat nemen of eerder een afwachtende houding aanneemt. De precieze koerstactiek moet nog bepaald worden. "Ik denk dat we alle externe factoren in acht moeten nemen. Er zijn verschillende manieren om de koers te winnen.