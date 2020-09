Exit Campenaerts voor de Olympische Spelen?

Met een jaartje uitstel vinden in de zomer van 2021 de Olympische Spelen plaats. België mag twee renners afvaardigen naar de tijdrit, eentje is al bekend. Maar bondscoach Verbrugghe moet de knoop nog doorhakken wie nummer twee zal zijn.

Evenepoel

Evenepoel was na zijn Europese titel in 2019 al zeker van een ticket van de Olympische Spelen. Hij werd vorig jaar bovendien 2e op het WK en zal volgend jaar alleen maar sterker aan de dag komen. Bovendien moeten de renners die de tijdrit beslechten ook deelnemen aan de wegrit, het lastige profiel moet alleszins geen probleem vormen voor Evenepoel.

Voor de andere twee plaatsjes wordt er gestreden tussen Victor Campenaerts en Wout van Aert. Op het WK tijdrijden 2020 werd Van Aert tweede terwijl Campenaerts achtste werd met een vorm die naar zijn zeggen een van zijn beste ooit was.

Tot vorig jaar was het nog koffiedik kijken hoe Wout van Aert het zou doen in de bergen maar tijdens de afgelopen Ronde van Frankrijk heeft hij meer dan bewezen dat hij subliem is in het hooggebergte.

0-2 voor Van Aert

Alleen daarom is het beter om Wout van Aert mee te nemen. Aan de wegrit mogen slechts 5 renners deelnemen. Elke knecht/helper zal welkom zijn voor Evenepoel. Of misschien kan Van Aert zelf wel zijn kans gaan?

Bovendien toont van Aert ook dat hij een betere tijdrijder is dan Campenaerts. 'De Vocsnor' is tweevoudig Europees kampioen en won een bronzen medaille in Innsbruck in 2018 maar lijkt zich de laatste twee jaar niet meer te kunnen meten met de absolute wereldtop. Van Aert klopte Campenaerts tweemaal op het BK

Jammer voor de renner die het tijdrijden toch wel opnieuw op de kaart heeft gebracht in Belgë, met het werelduurrecord als summum. Maar het lijkt er wel op dat Evenepoel en van Aert hem overstegen hebben. Is zijn tijdperk al voorbij?