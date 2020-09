Van Aert tevreden met zilver: "Ik reed een toptijdrit, ik kon niet beter"

Wout van Aert reed naar een zilveren medaille op het WK tijdrijden, maar aan het tussenpunt had hij pas de 6e tijd. Te traag begonnen? Van Aert oordeelt zelf van niet.

"Ik was hard vertrokken maar kon dat niet volhouden in het tweede deel voor het tussenpunt", reageert van Aert bij Sporza. "Ik kon niet beter dus ik moet tevreden zijn met die tweede plaats."

"De wind stond op de kop en ik kon het ritme niet vasthouden in het laatste gedeelte voor het eerste tussenpunt. Ik reed niet meer zo hard als ik in gedachten had...", klonk het.

Beter tweede deel

In het tweede gedeelte maakte Wout van Aert 20 seconden goed op latere winnaar Ganna. "Alles ging weer perfect na het tussenpunt. Als ik naar mijn waarden kijk, heb ik gewoonweg een toptijdrit gereden. Ganna was gewoonweg een stuk sterker en heeft hier 100% naartoe kunnen werken", besluit van Aert.