Zwitser verlaat UAE Team Emirates en trekt naar Cofidis

Tom Bohli gaat vanaf volgend seizoen bij Cofidis aan de slag. Hij heeft een contract getekend voor twee seizoenen. Sinds 2019 was hij aan het werk voor UAE Team Emirates, maar de Franse wielerformatie heeft hem dus kunnen overtuigen.

Bohli is zelf zeer tevreden met deze transfer. Hij gaf meer uitleg op de officiële website van Cofidis. "Ik ben zeer blij dat ik voor Cofidis heb getekend. Het is een historische ploeg en ze maken veel progressie", aldus de Zwitser.

Welcome to Tom Bohli, 26-year-old Swiss Rider, who is joining Team Cofidis for two years 🇨🇭#CofidisMyTeam pic.twitter.com/HA1hnveLrm