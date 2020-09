Szymon Sajnok van CCC naar Cofidis

De jonge Pool Szymon Sajnok heeft onderdak gevonden bij Cofidis. De 23-jarige was op zoek naar een nieuwe ploeg, nadat CCC ermee ophield.

Sajnok is een uitstekend sprinter. Zo werd hij in de Vuelta al eens derde achter Fabio Jakoben en Sam Bennet. De Pool wil zich graag blijven ontwikkelen als sprinter en is gelukkig dat te kunnen doen bij Cofidis.

Sajnok werd ook al eens wereldkampioen in het baanwielrennen, maar nu heeft hij zich verder ontwikkelt als renner en wil hij graag de klassiekers gaan rijden.

"Ik kijk ernaar uit om samen te rijden met renners als Elia Viviani. Als sprinter kan ik veel van hem leren", zegt Sajnok over zijn nieuwe ploeggenoot.