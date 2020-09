Van der Breggen na dubbelslag: "Wellicht laatste WK"

Anna Van der Breggen wist haar tweede wereldtitel binnen te halen en kende een ongelooflijke week nadat ze ook het WK tijdrijden wist te winnen.

"Dit is echt onwerkelijk", zei Van der Breggen na afloop. "Idioot, echt idioot. Deze trui wil iedereen hebben. Ook al is dit mijn 2e wereldtitel, dit blijft mooi en onwerkelijk", zegt ze aan Sporza.

"Dit was wellicht mijn laatste WK, zeker waarin ik kans zou hebben. In de 4e ronde voelde ik mij nog goed en heb ik het geprobeerd. Je weet nooit of je je een ronde later nog altijd zo goed voelt."

"Het was nog ver tot de finish, maar ik had snel aardig wat ruimte. Ik zat nog te denken: dit is langer dan de tijdrit. Ik heb al meegemaakt dat ik plots leeg was naar het einde toe. Maar deze keer was het genoeg."