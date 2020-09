"Ik word nu landverrader genoemd, maar ...": Belg legt keuze uit (en hij had eigenlijk overschot van gelijk)

Dries Devenyns nam de opmerkelijke keuze om niet naar het WK in Imola af te reizen, omdat hij niet achter zijn ploegmaat wilde rijden. Achteraf bekeken misschien de logische keuze.

Dries 'Kiekske' Devenyns wist als de beste dat Julian Alaphilippe volop naar het WK in Imola aan het toeleven was.

En dat hij dus ook een van dé absolute favorieten was. Om niet achter zijn ploegmaat te moeten rijden - een situatie die zomaar had gekund als Devenyns nog in de finale was opgedoken - verzaakte hij aan het WK.

Bondscoach begreep mijn situatie

"Ik word nu een landverrader genoemd op de sociale media. Maar als atleet is zo'n koers gewoon heel moeilijk. De bondscoach begreep mijn situatie. Voor mij is het heel mooi dat ik nu in steun van de wereldkampioen kan rijden."

Ook Patrick Lefevere was trots op zijn renner: "Chapeau dat hij heeft durven neen zeggen, ik snap dat. Voor mij zou het WK ook per ploeg mogen worden gereden, want dat doen we ook 364 dagen per jaar ... Maar het zal niet meer veranderen."

Landverrader?

Devenyns een landverrader noemen is natuurlijk larie en apekool. Integendeel: door zichzelf uit de selectie te houden gaf hij de Belgen de kans om een sterk en hecht blok rond Van Aert te vormen - wat ook gebeurd is.