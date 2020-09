Circus-Wanty Gobert neemt licentie over van CCC en wordt derde Belgische World Tour-ploeg

Circus-Wantry Gobert heeft de World Tour-licentie overgenomen van CCC en wordt na Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick Step de derde Belgische ploeg in de World Tour.

Nadat de Poolse schoenenfabrikant CCC zwaar getroffen werd door het coronavirus, besloot het bedrijf zich terug te trekken als hoofdsponsor van de World Tour-formatie. Verschillende renners zoals Van Avermaet (AG2R) en Trentin (UAE) zochten al andere oorden op.

Maar nu is er ook een vervanger gevonden. Circus-Wantry Gobert neemt hun plek over. "Als we willen blijven vooruitgang boeken, dan moeten we ook aanwezig zijn op de belangrijkste koersen", legt algemeen manager Jean-François Bourlart uit.

Doordat er verschillende grote namen vertrekken moet Circus-Wantry Gobert wel nog op zoek naar enkele nieuwe versterkingen. Door de toename aan budget mikkken ze op enkele grote namen.