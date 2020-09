Manager van Alaphilippe zit soms verveeld met image van zijn poulain

Het stond in de sterren geschreven dat Julian Alaphilippe ooit wereldkampioen wielrennen zou worden. De man met de meest explosieve punch van heel het peloton krijgt, als het geen biljartvlak parcours is, bijna altijd een WK op maat voor hem.

Maar Alaphilppe maakt het niet altijd waar op de grote momenten. Hij wordt dan ook graag een te grote speelvogel genoemd, iets waar zijn manager Dries Smets zich weleens aan stoort.

"Als Julian iets doet, doet hij dat aan 110%. hij vraagt mij ook vaak of ik trots op hem ben, net zoals bij Patrick Lefevere. Zo is Julian, hij wil iedereen plezieren", klinkt het bij de Sporza-podcast De Tribune.

"Het stoort me soms wel dat Julian als een speelvogel wordt omschreven. Het is gemakkelijk om te zeggen als buitenstaander. Hij heeft wel wat wilde haren gehad, maar er is ondertussen veel veranderd", weet Smets.

Nerveus oké, maar geen feestbeest

Tijdens de laatste 10 km keek Alaphilippe om de haverklap achterom om te kunnen kijken waar de achtervolges zaten. "Hij is inderdaad een nerveus type renner maar daar moet geen karikatuur van gemaakt worden. Wat hij gewonnen heeft in zijn carrière, doe je niet door tot 4u 's nachts te trainen", maakt Smets zich ster.