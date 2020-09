Mathieu van der Poel start aan Binckbank Tour om te pieken in Vlaanderen en Roubaix

Mathieu van der Poel start dinsdag als speerpunt bij Alpecin-Fenix in de Binckbank Tour. Na een goede Tirreno-Adriatico waarin hij een etappe kon wegkapen, lijkt van der Poel helemaal klaaro het klassieke werk aan te gaan.

Van der Poel reed geen Tour de France, wel de Tirreno-Adriatico in voorbereiding op de Vlaamse klassiekers. Na een dag in de ontsnapping te hebben gezeten kon hij ook een etappe winnen. Bij het begin van het seizoen was er van winnen nog geen sprake bij van der Poel.

"Het was niet goed genoeg. Ik was misschien wat overtraind, ik zal alleszins eerder te veel doen dan te weinig. Maar mijn seizoensstart was niet dramatisch, het was gewoonweg niet zoals ik verwacht had", klinkt het bij Sporza.

Normaal gezien is de Binckbank Tour een van de laatste grote koersen op Vlaamse wegen, dit jaar wordt het seizoen echter geopend met de WorldTour-rittenkoers. "Het is voor mij ook een voorbereiding op de klassiekers maar ik zal hiet niet meedoen om gewoon mee te bollen", klinkt het amibitieus.