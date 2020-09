Team Sunweb rekent in Waalse Pijl op sensatie van Tour de France

Marc Hirschi heeft heel wat indruk gemaakt in de Tour de France. Hij won een etappe en hij kreeg uiteindelijk ook de prijs voor de Superstrijdlust. De jonge Zwitser zal woensdag aan de start staan van de Waalse Pijl.

Geen Julian Alaphilippe in de Waalse Pijl morgen, maar met Marc Hirschi staat wel een andere favoriet aan de start van deze klassieker. De 22-jarige Zwitser heeft dit seizoen al enkele indrukwekkende prestaties geleverd.

Zo won hij een etappe in de Tour de France en mocht hij ook met de prijs van de Superstrijdlust naar huis gaan. Ook na de Tour lijkt hij nog energie te hebben, want op het WK wielrennen eindigde hij op een knappe derde plaats. Hij is dus zeker een renner om in de gaten te houden in de Waalse Pijl. Ook de Belg Ian Van Wilder is geselecteerd door Team Sunweb.