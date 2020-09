Hirschi schat na sensationele Tour en WK-brons kansen in Waalse Pijl in: "Muur van Hoei geen slechte klim voor mij"

Wanneer de laatste kilometers naderen in de Waalse Pijl, hou dan ook Marc Hirschi maar zeker in het oog. Het is schitterend wat de Zwitserse revelatie de jongste tijd al allemaal laten zien heeft. Waarom daar nog niet iets extra bovenop doen in de Waalse Pijl?

Als hij natuurlijk niet vermoeid geraakt, want dat zou ook zeer beprijpelijk zijn. "Het was zondag nog een zware koers en de Tour zit ook nog in de benen. Ik heb drie goede hersteldagen gehad. Ik ga voluit op de laatste klim en dan zien we wel."

Het zal moeten blijken of ook een wedstrijd als de Waalse Pijl hem ligt als gegoten. "Het is moeilijk te zeggen wat me het beste ligt. Momenteel zijn het de zwaardere, selectieve eendagskoersen, denk ik. Zoals de Ronde van Lombardije. Of een zware etappe in een grote ronde. Ik neem het zoals het komt."

NOG MAAR 1 KEER EERDER OP DE MUUR

Zoals Hirschi zelf al aangaf, zal het volle bak zijn op de Muur van Hoei, elk jaar weer de scherprechter van de Waalse Pijl. "Ik heb vorig jaar op training één keer de Muur van Hoei gedaan. Het is een zware beklimming, maar wel een mooie. Het is zeker geen slechte klim voor mij, maar je moet de koers afwachten."