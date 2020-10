Gilbert vandaag niet meer aan de start, ook geen Ronde en geen Parijs-Roubaix

Philippe Gilbert verschijnt in Aalter niet meer aan de start van de 3e rit van de BinckBank Tour. De kopman van Lotto-Soudal ondervindt te veel last van zijn knie. Hij brak zijn knieschijf in de Tour.

Gilbert past meteen ook voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Hij beseft nu dat hij na zijn val misschien wel te snel weer op de fiets kroop. "Misschien ben ik te snel herbegonnen", reageert Gilbert. "Mijn herstel ging goed, de motivatie was er en ik wilde weer koersen." "Ik deed mee in Luxemburg, de Gooikse Pijl en het BK, maar ik voelde nog pijn. Die pijn werd erger in de eerste rit van de BinckBank Tour." Het leidde tot de conclusie dat hij niet klaar was om zijn ploeg te helpen in de komende monumenten. "Ik heb daar beseft dat ik niet in mijn beste vorm zou zijn voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Je lichaam moet daar 200 procent klaar voor zijn."