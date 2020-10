Mads Pedersen wint tweede (of derde?) etappe van de BinckBank Tour

De Deen Mads Pedersen heeft de tweede rit in lijn gewonnen in de BinckBank Tour. De ex-wereldkampioen was sneller dan Jasper Philipsen en Pascal Ackermann.

Geen start in Philippine (Nederland), wel een etappe met start én aankomst in Aalter. Een plaatselijke ronde die normaal gezien 3x verreden moest worden, stond nu 7x op het programma vanwege de verstrengde coronamaatregelen bij onze noorderburen. Het stond in de sterren geschreven dat deze tweede (of derde?) etappe op een massasprint zou eindigen. Jonas Rickaert van Alpecin-Fenix zong het nog lang uit vanuit de vroege vlucht maar met nog een vijftal kilometer te gaan was ook hij eraan voor de moeite. Mathieu van der Poel moest Tim Merlier loodsen maar op anderhalve kilometer laat van der Poel zich wegdrummen. In de laatste kilometer zijn het de mannen van Deceuninck-Quick.Step die het tempo bepalen en de boel op een lint trekken. Sénéchal trekt de boel op gang en daarna zet Ackermann aan. Philipsen komt uit het wiel van de Duitser maar lijkt er niet meteen over te kunnen komen. Op zo'n 50 meter van het einde komt ex-wereldkampioen Mads Pedersen als een duiveltje uit een doosje uit het wiel van Philipsen en hij gooit zijn wiel voor dat van de twee andere kemphanen. Philipsen wordt tweede, Ackermann derde. Pedersen neemt bovendien de leiding over in het klassement.