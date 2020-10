Mads Pedersen zegeviert opnieuw in de regen: "Maar ik hou er ook niet van"

Vorig jaar werd Mads Pedersen nog wereldkampioen in echt hondenweer. Hij haalde het in het Britse Harrogate toen voor Matteo Trentin. Donderdag regende het ook pijpenstelen in de BinckBank Tour en opnieuw was de Deen de beste.

"Ik hou eigenlijk ook niet van de regen", zegt Pedersen in het flashinterview na de etappe. "Maar ik probeer er gewoon niet te veel aan te denken, ik trek het me niet aan. Gelukkig hebben we goede kledij van de ploeg", maakt hij ook nog even reclame voor de kledijsponsor.

De laatste kilometer liep niet van een leien dakje, met veel draaien en keren. "Het was inderdaad een hectische finale maar de ploeg heeft het heel goed gedaan vandaag, het is fantastisch dat ik het heb afgemaakt."

Ronde van Vlaanderen

Mads Pedersen zal ook in oktober zijn slag willen slaan in de Ronde van Vlaanderen. Het grote publiek leerde hem kennen in 2018 toen hij tweede werd in Vlaanderens Mooiste. Zaterdag krijgt hij al een voorsmaakje in en rond Geraardsbergen met onder andere De Muur op het menu.

"Het algemene klassement is nu ook wel een doel. De tijdrit ligt me wel en zaterdag wordt het 'full gas'. Ik kom net uit de Tour en rijd deze wedstrijd als voorbereiding op de Vlaamse klassiekers maar het is leuk om ondertussen een etappe mee te pikken", zegt Pedersen.