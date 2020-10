Oliver Naesen opnieuw mee van start in de BinckBank Tour

De derde rit in de BinckBank Tour -eigenlijk de tweede die zal gereden worden- is mét Oliver Naesen van start gegaan. Na zijn val op de eerste dag van de rittenkoers zouden weinigen Naesen nog kans gegeven hebben om verder te koersen, maar hij probeert het dus wel.

In de openingsetappe met aankomst in Ardooie was Oliver Naesen één van de ergste slachtoffers bij een massale valpartij. Met zijn linkerbeen kon hij nog wel zijn pedaal ronddraaien, maar de knie van zijn rechterbeen kon hij niet meer plooien.

DANKBARE NAESEN

Naesen werd door een paar van zijn collega's voortgeduwd: eerst door Alexander Edmondson van Mitchelton-Scott en in de slotkilometers door Belgisch kampioen Dries De Bondt. Die was hij dan ook dankbaar toen de finish bereikt werd.

Door het verstrengen van de coronamaatregelen in Nederland kon er woensdag niet gekoerst worden. De rustdag zal voor weinigen meer deugd gedaan hebben dan voor Naesen. De AG2R-renner is donderdagmiddag weer mee van start gegaan in Aalter. Daar was het wel aan het regenen. Zeker en vast opletten dus voor nieuwe valpartijen.