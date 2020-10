Selecties Giro: Bora met traditionele tandem Sagan - Majka, Démare belangrijke klant voor de sprints

De start van de Giro staat voor de deur en dus lopen ook de laatste selecties binnen. Bora-Hansgrohe en Groupama-FDJ bevestigen wat eigenlijk al bekend was: Peter Sagan en Arnaud Démare worden hun respectievelijke speerpunten.

Met een reeks filmpjes op Twitter liet Sagan eerder dit jaar al verstaan dat hij enorm uitkijkt naar de Ronde van Italië. Op een ander terrein is het aan Rafal Majka om te scoren. Vroeger was dat het duo dat steevast de Tour kleurde voor de ploeg. Sagan ging dan mee in bergritten om punten te sprokkelen en zette ook nog even door om dan Majka te lanceren, zodat de Pool een gooi kon doen naar de ritzege.

Dit jaar is het dus een combinatie die uitgespeeld zal worden in de Giro. Ook nog in de selectie: Maciej Bodnar, Pawel Poljanski, Patrick Gamper, Patrick Konrad, Cesare Benedetti en Matteo Fabbro. Eén van de grootste concurrenten voor Sagan in de massasprinten zal de Fransman Arnaud Démare zijn.

Die mocht niet mee naar de Tour omdat Groupama-FDJ alles op Thibaut Pinot zette. Een beslissing waar ze wellicht snel spijt van zullen hebben gehad. Démare krijgt Simon Guglielmi, Benjamin Thomas, Ignatas Konovalovas, Ramon Sinkeldam, Kilian Frankiny en Miles Scotson mee.

Een heel andere ambitie bij Bahrein McLaren: Hermann Pernsteiner krijgt de kans om voor een klassement te gaan. Met Pello Bilbao, Enrico Battaglin en Eros Capecchi zijn er mannen mee die weten wat het is om in de Giro een rit te winnen. De andere geselecteerde zijn Yukira Arashiro, Domen Novak, Jan Tratnik en Mark Padun.

Hiermee ligt de deelnemerslijst van de Ronde van Italië volledig vast. Met het oog op de strijd om de eindzege vallen vooral de namen van Fuglsang, Thomas, Kruijswijk, Simon Yates en Vincenzo Nibali op. Van die vijf stond vorig jaar enkel Nibali op het podium in de Giro.