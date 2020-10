Deze tijden en renners dient u in de gaten te houden tijdens de openingstijdrit van de Giro!

De Giro vat zaterdag aan met een individuele tijdrit van Monreale naar Palermo. Victor Campenaerts zal tijdens deze 15,1 kilometer het beste van zichzelf geven om de roze trui te veroveren. Maar hij zal natuurlijk lang niet alleen zijn.

Daarom hier al de tijdstippen waarop u het best de gebeurtenissen in de Giro op de voet gaat volgen, indien u niets wil missen van de strijd om het roze en de eerste ritzege. Kort na de middag kan u zaterdag al klaar gaan zitten voor de prestatie van Victor Campenaerts.

De werelduurrecordhouder denkt dat een aantal zaken in deze tijdrit in zijn voordeel spelen. Dat mag hij vanaf 13u18 proberen te laten zien. Als alles goed loopt, moet hij aan de finish een voorlopige besttijd kunnen neerzetten. Als dat lukt, is het de vraag hoe lang die zal blijven staan. Om 14u14 begint Rohan Dennis dan aan zijn tijdrit.

Ruim twintig minuten later is het aan een ploegmaat van hem die op het WK tijdrijden al een goed figuur sloeg. Geraint Thomas begint eraan om 14u36. Om 14u58 is het dan aan de sterkste man van Ineos tegen de klok, maar ook de sterkste man tout court. Filippo Ganna mag immers zijn onlangs behaalde wereldtitel trachten extra glans te geven met een tijdritzege en de leiderstrui in eigen land.