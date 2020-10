Nibali denkt te weten wie hij in het oog moet houden: "Fuglsang en Thomas"

Na overwinningen in 2013 en 2016 gaat Vincenzo Nibali op zoek naar een derde roze trui in 2020. 'De haai van Messina' is de enige renner aan de start die alle grote rondes al eens gewonnen heeft.

In een online persconferentie maakt hij meteen duidelijk dat hij het doel heeft om te winnen in de ronde van zijn eigen land. "Als je weet dat er 65 kilometer tegen de klok gereden moet worden, is Geraint Thomas mijn grootste concurrent", zegt Nibali. "Maar ook mijn ex-ploegmaat Fugslang is de voorbije twee jaar enorm gegroeid. Kruijswijk heeft een ander programma gereden dan wij maar je mag hem nooit onderschatten" denkt de Italiaan. Voor Nibali zal het vooral uitkijken worden naar wat voor weer het zal worden. "Ik ben benieuwd en ook bezorgd welke temperaturen we gaan halen in de bergen", vreest hij noodweer en sneeuw.