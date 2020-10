Soren Kragh Andersen boekt na twee etappes in de Tour de France nu ook etappewinst in BinckBank

Dat Soren Kragh Andersen een renner is met veel talent, zagen we al in de Ronde van Frankrijk. Met glans won hij twee etappes vanuit de ontsnapping. Maar hij is ook een begenadigd tijdrijder.

Want in de korte tijdrit van zo'n 8,1 kilometer in de BinckBank Tour was hij 6 seconden sneller dan Küng en Bisseger. Stefan Küng, die notabene brons won op het WK tijdrijden.

Achteraf was Kragh Andersen dan ook heel blij met de overwinning. "Ik ben heel, heel blij. Dit is mijn tweede overwinning in een tijdrit dit seizoen (Kragh Andersen won eerder een tijdrit in Parijs-Nice). Ik was de eerste twee etappes een beetje moe na een zware Tour maar mijn lichaam is aan het recupereren", klinkt het in het flashinterview achteraf bij de renner van Team Sunweb.

"Ik was vandaag wel wat sterker dan ik verwacht had. Het algemene klassement winnen zal moeilijk worden. Pedersen oogt echt heel sterk maar ik ben hier aan de start gekomen met de ambitie om een goed klassement te rijden. Al ben ik ook al wel blij met deze etappewinst", besluit Kragh Andersen die opgeschoven is tot op 7 seconden van leider Mads Pedersen.