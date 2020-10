Valpartij verpest roze droom van Victor Campenaerts

Victor Campenaerts is als één van de eerste renners van start gegaan in de openingstijdrit van de Giro. Topfavoriet is natuurlijk Ganna, maar Campenaerts hoopte met een hele goeie tijd toch in de buurt te komen van het roze. Dat is hem niet gegund.

Op het 15 kilometer lange parcours van Monreale naar Palermo komt het aan het juiste evenwicht te vinden bij het nemen van de risico's. Vanwege een afdaling is het immers een razendsnelle tijdrit. De verwachting is dat wel enkele renners tegen de vlakte zullen gaan. Helaas is dat al gebeurd met Campenaerts.

Tijdens die bewuste afdaling schoof Campenaerts in een bocht over het wegdek. Weg was meteen de droom om de tijdrit te winnen en de roze trui te veroveren. Campenaerts maakte nadien nog wel vaart en reed de renner voorbij die voor hem gestart was.

ACHT SECONDEN TRAGER DAN BILBAO

Aan de finish was Campenaerts acht seconden trager dan Bilbao en dus zat er ook net geen voorlopige besttijd in voor onze landgenoot. Zonde, want nu zullen we nooit weten hoe dicht hij in de buurt had kunnen komen.