🎥 Beelden van de valpartij: Geraint Thomas maakt zware val in neutrale zone

De derde etappe in de Ronde van Italië kende een zeer verrassend verloop. Zo viel Geraint Thomas net voor de start in de neutrale zone en hij zou er tijdens de rit niet bovenop komen, want hij verloor uiteindelijk zo'n 12 minuten.

Geraint Thomas stond er voor deze rit het beste voor van alle klassementsrenners, maar vandaag heeft de Brit van INEOS Grenadiers een serieuze tik gekregen. De klassementsrenner viel net voor de start in de neutrale zone en hij zou vandaag uiteindelijk 12 minuten verliezen op de favorieten. Geraint Thomas kan eindwinst dus wel vergeten, maar nu zijn op Twitter beelden verschenen van de val van de Brit. Zoals u hieronder kan zien, komt Thomas zwaar ten val omdat hij over een bidon rijdt. pic.twitter.com/D6S3Q1brHb — Salvatore Bertuccio (@salxber) October 5, 2020