🎥 Van 'Oh neen' naar 'Schitterend': Jumbo-Visma blij voor Roglic en prijst zijn gave om sterk terug te komen

Bij Jumbo-Visma zijn ze er inmiddels wel aan gewend om met Primož Roglič van de ene emotie in de andere te vallen. In het slot van de Tour ging het van tevredenheid naar immense ontgoocheling. In Luik-Bastenaken-Luik ging het van teleurstelling naar vreugde.

Dat toont een filmpje op het Twitteraccount van Jumbo-Visma aan, waarin te zien is hoe de ploegleiders in de wagen de finale van Luik-Bastenaken-Luik volgen. Zij zagen natuurlijk ook hoe Julian Alaphilippe de armen in de lucht stak: "Oh neen."

En neen, het was ook niet waar dat Alaphilippe won. Even later volgde dan het bekijken van de fotofinish. Daaruit bleek dat Roglič zijn wiel nog voor dat van de later gedeklasseerde Alaphilippe gooide en zo de overwinning pakte. "Schitterend", klonk de reactie vanuit de ploegwagen.

Algemeen directeur Richard Plugge drukte achteraf nog eens uit wat voor een succes dit was. In de eerste plaats voor Roglič zelf. "Ik ben heel blij voor hem en het team. Dit is ons tweede monument dit jaar. Het is ongelofelijk wat we doen dit seizoen. Dit was een grote kans voor de ploeg. Na de tegenslag in de Tour komt Primoz geweldig terug. Hij kan goed omgaan met winnen, maar ook met verliezen."