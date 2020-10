Mathieu van der Poel blijft onverwacht met zuur gevoel achter: "Een gemiste kans"

Mathieu van der Poel was de snelste bij de achtervolgers in Luik-Bastenaken-Luik en werd dus zesde. En dat in zo'n zware wedstrijd, een dag nadat hij al zo diep in het krachtenarsenaal tastte in de BinckBank Tour. Van der Poel is weer top, maar treurde toch een beetje.

Vooraf legde Van der Poel de verwachtingen voor zichzelf niet zo hoog in Luik-Bastenaken-Luik. Na afloop van de koers had de Nederlandse kampioen toch wat spijt. "Op La Roche-aux-Faucons kon ik niet mee met de favorieten", sprak Van der Poel de media toe in Luik. "Maar als ik zie dat Mohoric eigenlijk op een dwaas moment van ons wegrijdt en nog naar de kopgroep rijdt: dat is toch wel zuur." FINALE NIET VERKEND Met wat meer parcourskennis had Van der Poel dat moment misschien beter aangevoeld en wel meegegaan met Mohoric. "Ik had de finale dan ook niet kunnen verkennen doordat ik de BinckBank Tour reed. Het voelt als een gemiste kans." In elk geval biedt dit wel perspectief naar de toekomst toe. "Als alles in de juiste plooi valt, kan ik hier misschien ooit winnen." Maar eerst uitpakken in de Vlaamse klassiekers, met ook Gent-Wevelgem dat bij op zijn programma is gekomen. En of hij daar klaar voor is.