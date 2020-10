Nog sprankeltje hoop in kamp-Van Avermaet: "Seizoen meer dan waarschijnlijk gedaan, maar..."

Wie Greg Van Avermaet daar zo lang zag liggen aan het verkeerseiland waar hij ten val kwam in Luik-Bastenaken-Luik, wist dat het serieus was. Dat bleek achteraf ook bij de diagnose. Bij zijn ploeg weten ze ook dat zijn seizoen er wellicht op zit, al hopen ze toch nog een klein beetje van niet.

Toen bekendgeraakte dat Van Avermaet drie gebroken ribben en een gebroken ruggenwervel heeft opgelopen, leek het klaar en duidelijk dat hij zijn geliefde kasseiklassiekers niet zou rijden. Dat willen ze met zo veel woorden bij CCC toch niet gezegd hebben. Al is er langs de andere kant ook wel realisme.

GEEN HERSENSCHUDDING

"Scans die uitgevoerd zijn in het Sart-Tilman ziekenhuis in Luik hebben aangetoond dat het sleutelbeen van Greg gescheiden is van het schouderblad", zegt ploegdokter Piotr Kosielski in een persbericht. "Daarnaast heeft Greg drie gebroken ribben, een klaplong en een kleine breuk in de ruggenwervel. Gelukkig heeft hij geen hersenschudding opgelopen."

Alles wijst er op dat Van Avermaet niet meer in actie zal komen in 2020, al is daar dus nog geen definitief uitsluitsel over. "Deze blessures betekenen meer dan waarschijnlijk het einde van het seizoen voor Greg, maar samen met Chief Medical Officer Max Testa zullen we zijn herstel monitoren en de gepaste beslissingen nemen in de volgende dagen en weken."