Ritwinnaar Jonathan Caicedo kan het niet geloven: "Een droom komt uit"

Jonathan Caicedo werd vandaag de verrassende ritwinnaar op de Etna. De Ecuadoriaan kwam solo aan in de derde etappe van de Giro. De roze trui zit er echter niet, want Caicedo is op enkele honderdsten gestrand van João Almeida.

Toch leek het mislopen van de roze trui weinig indruk te maken op Jonathan Caicedo. De Ecuadoriaan was na de rit dolgelukkig met zijn ritzege. "Het is een droom die uitkomt", vertelde hij in een flashinterview. Jonathan Caicedo kreeg het in het slot lastig, maar hij kon nog net de grote favorieten afhouden tot de finish. "Ik ben blijven vechten en ik had de kracht om het af te maken. Ik kan het nog steeds niet geloven", aldus de Ecuadoriaan van EF Pro Cycling Team.