De man in vorm van augustus kijkt uit naar 1ste spurtduel in Giro: "We weten dat Bora iets kan forceren op de klim"

Slechts één spurter kon zeggen dat de maand augustus zijn maand was en dat was niemand anders dan Arnaud Démare. Met overwinningen in Milaan-Turijn en het Frans kampioenschap, eindzeges in de Ronde van Wallonië en de Tour Poituo-Charentes, en daar nog meerdere ritzeges bovenop.

Alleen: zijn ploeg Groupama-FDJ nam hem niet mee naar de Tour, want daar zette het alles op Thibaut Pinot. Een verkeerde gok. Démare moet het nu meer dan een maand later zien te klaren in de Giro. Hoe zit het ondertussen met de vorm? "Ik ben tevreden. Het gaat crescendo", zegt Démare.

Er zijn verschillende scenario's mogelijk

In de rit naar Villafranco Tirreno kan het een massaspurt worden, al is het wel zaak om één lange klim te overleven. "Het zal niet gemakkelijk zijn. We hebben met een hele groep gewacht op een etappe zoals vandaag. Het is het eerste gevecht waar we naar gaan kijken. Er zijn verschillende scenario's mogelijk. We weten dat Bora iets kan forceren op de klim. Het is wel nog ver van de aankomst."

Démare ziet gegadigden genoeg en maakt zich sterk dat hij aan de finish kan spurten om de overwinning. "We zijn met verschillenden die rekenen op een sprint. Dus zijn de kansen vrij gunstig dat we de ontsnapping kunnen terugnemen."