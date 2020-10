Steven Kruiswijk had het niet gemakkelijk op de Etna: "Het was goed genoeg, maar het moet nog verbeteren"

Steven Kruiswijk is één van de favorieten voor eindwinst in de Giro en op de Etna toonde hij zich door met de favorieten mee naar boven te rijden. Hij leek het soms lastig te krijgen, maar de Nederlander heeft geen tijd verloren.

Steven Kruiswijk gaf na de rit aan dat het niet gemakkelijk was. "Het was heel zwaar en het tempo lag vooral op het einde zeer hoog. Het werd uit elkaar gereden, maar ik kon net mee. Het was goed genoeg voor vandaag, maar het moet wel nog verbeteren", aldus Kruiswijk op de officiële website van Jumbo-Visma.

Volgens Kruiswijk weet je nooit wat er nog kan gebeuren. "De Giro is nog lang. Ik mis nog een paar procent om echt mee te doen, maar vandaag had ik een goed gevoel en heb ik de test goed doorstaan", vertelde de Nederlander.