Vanhoucke ontving massa's felicitaties en wil voor jongerentrui gaan: "Almeida gaf niet zo'n super indruk"

Harm Vanhoucke is in de vierde etappe van de Giro vertrokken in de witte trui, al is die eigenlijk niet van hem. Wel van João Almeida, die draagt echter het roze. Vanhoucke denkt wel dat Almeida te kloppen is en wil dus van die jongerentrui een doel maken.

Met zijn derde plaats op de Etna zette Vanhoucke zichzelf op de kaart. "Mijn telefoon stond op ontploffen gisteren", vertelde Kortrijkzaan in Catania, startplaats van de vierde etappe, aan Sporza. "Superveel positieve reacties, waar ik heel blij mee ben."

GROTE STAP VOORUIT

Het is een grote stap vooruit, aangezien de start van zijn profcarrière niet altijd liep zoals gewenst. "Het is niet altijd gemakkelijk geweest. Ik ben er altijd in blijven geloven en altijd voor blijven vechten. Nu sta ik waar ik moet staan, denk ik."

JONGERENTRUI REALISTISCH DOEL

Vanhoucke wil dus voor de jongerentrui gaan in de Giro. Realistisch? "Als mijn vorm zo blijft, denk ik wel dat dat een realistisch doel is. Almeida gaf niet zo'n super indruk. Ik vond hem veel beter in de Tour de l'Ain en de Dauphiné. Misschien is er wel een grote kans dat ik de witte trui kan overnemen."

Overigens ook opvallend: na zijn aanval op de Etna nam de Italiaanse regie Vanhoucke nauwelijks in beeld. Tot de renner van Lotto Soudal plots opdook aan de finish en op weg was naar die derde plek. "Ik vond het goed zo, dat ze niet echt wisten waar ik reed, maar in 't vervolg denk ik wel dat ze mij in de gaten gaan houden."