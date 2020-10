Cross na cross wordt geannuleerd: "We staan erbij en kijken ernaar"

Terwijl het veldrijden wel al terug begonnen is, gaat de sport toch nog stevig gebukt onder het coronavirus.

Zo worden er meer en meer ritten geannuleerd. "Da’s niet leuk natuurlijk. De Nederlandse autoriteiten, de lokale autoriteiten en de Zwitserse autoriteiten geven geen toelating voor die crossen, dus daar kan je heel weinig aan doen. Daar sta je bij en kijk je naar. We moeten nu samen met de UCI kijken hoe we de kalender nog vorm gaan geven. In het belang van de sport, de cross en de renners", aldus Thomas Van Den Spiegel aan Het Laatste Nieuws.

"Zolang we een aantal crossen hebben, moeten we volhouden en moeten we verder doen. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk cross op de kalender te houden."