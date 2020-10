Tom Pidcock is wereldkampioen e-mountainbike, Sven Nys moet tevreden zijn met 19de plaats

In Oostenrijk stond het wereldkampioenschap e-mountainbike op het programma. De overwinning was voor Tom Pidcock. De Brit haalde het voor Jerome Gilloux en Simon Andreassen. Sven Nys moest tevreden zijn met de 19de plaats.

Tom Pidcock is de nieuwe wereldkampioen e-mountainbike. In Oostenrijk was hij sterker dan de Fransman Jerome Gilloux en de Deen Simon Andreassen. Pidcock had het knap lastig tegen Gilloux, maar in de laatste ronde ging de Brit erop en erover.

Voor België nam Sven Nys deel aan het wereldkampioenschap. Volgens Sporza maakte Nys een tijdelijke comeback, maar hij zou nooit in het stuk voorkomen. Hij eindigde op de 19de plaats op bijna 10 minuten van Pidcock.