Van Avermaet wil nog geen besluit nemen over rest van seizoen ondanks veel breuken

Is het tegen beter weten in? Greg van Avermaet wil alleszins nog niet definitief een punt zetten achter zijn seizoen. De 35-jarige van Avermaet will zijn CCC-periode nog in schoonheid kunnen afsluiten.

Van Avermaet was hét boegbeeld van wielerploeg CCC. Als kopman in de klassiekers maar ook bij andere wedstrijden reed de Olympische kampioen zich in the picture. Maar nu CCC ermee stopt en Van Avermaet een contract bij AG2R getekend heeft, is het huwelijk tussen de twee gedaan.

Van Avermaet had graag nog eens gepiekt tijdens de Vlaamse klassiekers in oktober maar een val in Luik-Bastenaken-Luik lijkt roet in het eten te gooien. Twee weken voor de Ronde van Vlaanderen brak Van Avermaet drie ribben en liep hij tal van andere blessures op zoals gescheurde ligamenten en een breukje in de ruggenwervel.

Einde seizoen? Normaal gezien wel, maar die beslissing wil Van Avermaet zelf nog niet maketn. Volgens HLN zou hij eerst zijn blessures opnieuw willen laten onderzoeken in het ziekenhuis voor hij de knoop doorhakt.